Еди Марфи ја доби првата ЕМИ награда во кариерата: Актерот се враќа на сцената! (ВИДЕО)

Славниот актер Еди Марфи ја доби својата прва Еми награда во кариерата.

Овој пат, тој беше номиниран за гостин актер за неговата изведба во „Saturday Night Live“.

Според ТМЗ, Марфи е многу благодарен, пред сè на Академијата за посочениот дел.

Check out Eddie Murphy's #Emmy acceptance speech for Outstanding Guest Actor In A Comedy Series for @nbcsnl. Congrats again, Eddie! pic.twitter.com/o2Tuptr8HV

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 20, 2020