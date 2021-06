ВИДЕО: Реакцијата на германските навивачи кога Милер промаши голема шанса!

При водство од 1:0 Каи Хаверц во контра одлично го пронајде Томас Милер кој не му преостана ништо друго освен рутински и искусно да ја смести топката за израмнување.

Германија беше елиминирана од Англија на Европското првенство по поразот на „Вембли“ со конечен резултат 2:0 за пласман во четвртфиналето.

Томас Милер имаше одлична шанса од контра да донесе израмнување, навивачите веќе го видоа голот во мрежата, но за нивна несреќа помина покрај десната статива.



Неверојатно промашување за фудбалер кој во својата кариера постигнал над 250 голови.

Овој погодок можеби ќе ја сменеше играта на теренот, а кога шансите не се реализираат, по некое непишано правило доаѓа казната, тоа го направи Хари Кејн три минути подоцна за поставување на конечниот епилог.

And here goes Muller…

He’s through on goal…

He must score…

💉💉💉💉 #ENG #ENGGER #EURO2020 #NUFC pic.twitter.com/DRUzsqA2QQ

— Lee Forster ⚫️⚪️⚫️⚪️ (@LeeDForster) June 29, 2021