ВИДЕО | Новата година ширум планетата: Кирибати, Москва, Сиднеј, Дубаи… само со огномети, во Вухан масовна прослава

Жителите на Кирибати, Самоа и Божиќниот Остров во Тихиот океан први влегоа во новата 2021 година. По нив почна прославата на Нов Зеланд, каде Окленд беше првиот голем град кој ја дочека Новата година.

Москва влезе во новата 2021 година со големи огномети на 11 локации, а главниот настан се одржа на мостот Бољшој Москворецки.

Поради пандемијата од коронавирус и мерките за вонредни ситуации во Москва, откажани се масовни прослави ширум градот, како и детски новогодишни претстави за празниците.

Во Дубаи традиционално со огномет на Бурџ Калифа е дочекана Новата 2021 година.

Dubai welcomed 2021 with fireworks and a laser show at the Burj Khalifa, the world's tallest building.

Јапонија, Јужна Кореја и уште пет азиски и пацифички земји исто така ја дочекаа Новата година во 16 часот по средноевропско време, а сето тоа е проследено со спектакуларен огномет.

HAPPY NEW YEAR 2021 FROM YOKOHAMA, Japan!!!!!!🎉🥂

So surprising to hear so many people counting down and cheering in the New Years together at Minatomirai, and there were fireworks on the ocean too!!!🎆

Wishing you all a happy and amazing 2021!!! You guys are awesome!!!💕 pic.twitter.com/lGnvlevES1

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) December 31, 2020