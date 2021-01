ВИДЕО I Во хангар во близина на Барселона: Шпанската полиција прекина 40 часовна забава, парични казни од 3.000 до 600.000 евра

Шпанската полиција прекина илегална рејв забава во хангар во близина на Барселона што траела повеќе од 40 часа.

Banned New Year Eve’s rave near Barcelona, at Llinars del Vallès, Catalonia, is surrounded by the police to block more people to go in pic.twitter.com/lG7AypHPPx

На забавата по повод Нова година присуствувале околу 200 лица, а се одржувала во селото Љинарс де Валес. Десетици лица продолжиле да се забавуваат и денеска, а некои одбивале да заминат, навредувајќи ја полицијата кога се појавиле нејзини службеници, пренесува „Ројтерс“.

Уапсени се тројца организатори на забавата, објави каталонската полиција на Твитер, наведувајќи дека на приведените, како и на останатите кои биле на забавата, им се заканува парична клазна од 3.000 до 600.000 евра.

🇪🇸 Where is also a #RaveParty in an abandoned warehouse in #Llinars del Vallès, Barcelona. The Police has decided not to intervene “to avoid further damage”

The party is alos running for more than 24 hours#DictatureSanitaire #NewYear #GoodVibes pic.twitter.com/nUqAztKCGt

— Based France Poland #BabiesLivesMatter (@from_based) January 1, 2021