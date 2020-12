ВИДЕО+ФОТО: Напаѓачот кој усмрти пет лица во Германија бил пијан и се лекувал од ментална болест

Бројот на загинати во Трир, Германија, се искачи на пет лица, а сторителот бил под дејство на алкохол и неодамна се лекувал од ментална болест, изјавија германските власти откога автомобил влета на пешачка зона газејќи луѓе во германскиот град.

Меѓу починатите има и 9-месечно бебе. Од истрагата било утврдено дека возачот свесно сакал да убие што е можно повеќе луѓе.

BREAKING – Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 1, 2020

Тој е уапсен веднаш по извршеното дело и се наоѓа на распит, а се води истрага за пет убиства и предизвикување тешки телесни повреди.

WATCH police arrest driver who plowed through pedestrians in central Trier, Germanyhttps://t.co/4j1SzvshUj pic.twitter.com/lRntqhbVV1 — RT (@RT_com) December 1, 2020

„Нема индиции дека може да се работи за терористички напад или дело со религиозно или политичко потекло“, рече државниот правобранител.

UPDATE – At least 4 dead, and 30 injured reported now after a car plows through pedestrians in #Trier, Germany. pic.twitter.com/yajFPeuAA0 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 1, 2020

Станува збор за 51-годишен германски државјанин со германско потекло, роден во Трир.

At least four people have died after a car drove into a pedestrian area in the city of Trier, Germany. Officials arrested one person and authorities have called on the public to avoid the city center. https://t.co/WFHk7HLKgv pic.twitter.com/RL3aHS2zAu — ABC News (@ABC) December 1, 2020

Според државниот правобранител Питер Фрицен, постојат индиции дека на возачот неодамна му била дијагностицирана ментална болест и бил во алкохолизирана состојба за време на злосторството.

„Кај возачот биле измерени 1,4 промил алкохол“, рече јавниот обвинител.

Автомобилот, управуван од сторителот, не бил во негова сопственост, но, како што објасни полицијата, му го ставило на располагање друго лице.