Уште еден доказ зошто Арсенал го сака Барди (ВИДЕО)

Минатиот месец „топчиите“ испратија понуда за македонскиот репрезентативец кој сезонава блеска во дресот на Леванте.

Енис Барди го запиша шестиот погодок во шпанското првенство на гостувањето кај Селта за водство во 11 минута.

Така за својот клуб стана најдобриот странски стрелец во историјата на Леванте.

Во 28 минута нашиот играч во 100 јубилеен настап за неговата екипа повторно стрелаше за зголемување на предноста после асистенцијата на Рочина.

До крајот на првото полувреме тимот од Виго успеа да израмни благодарение на Мина и Аспас.

Уште еден доказ зошто еден од најпознатите премиерлигаши Арсенал го посакува потписот на Барди кој има важечки договор со Леванте до 30 јуни 2022 година и моментно според „Трансфермаркт“ вреди 12 милиони евра.

Levante score the first goal of the evening, and they thought they had a second!

But that was ruled offside…

📝 Enis Bardhi becomes the highest-scoring foreigner in Levante's history!

Levante 1-0 ahead.#LLL

🧡🇪🇸⚽️ https://t.co/4F3lmbsdlw

