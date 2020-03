Проповедник позитивен на коронавирус посетил 15 села во Индија, засега непознато колку луѓе заразил (ВИДЕО)

Најмалку 15.000 луѓе на северот на Индија се ставен во карантин, бидејќи постои сомнение дека со коронавирус ги заразил проповедник, кој и самиот починал од Ковид-19, соопштија денес тамошните локални власти.

Гуру Балдев Синг (70) веднаш по враќањето од Италија и Германија, проповедал во 15 села во индиската сојузна држава Пенџаб каде претежно живеат сики (луѓе кои практикуваат сикизам). Тој во меѓувреме се разболел и починал.

Тоа предизвика сериозни реакции во Индија. Локалните власти организираа специјални тимови за достава на храна на жителите, кои се ставени во уште построг карантин од оној што во средата беше воведен во цела Индија.

Baldev Singh, a preacher, had ignored advice to self quarantine after returning from a trip to Italy and Germany. He died of coronavirus – a fact found out only after his death. Thanks to this 'super spreader' 40,000 people quarantined https://t.co/94K9m2DxX2

— Ram (@ramprasad_c) March 27, 2020