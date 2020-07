Клоп е тренер на годината, сер Алекс ќе му прости за една работа

Менаџерот на Ливерпул е прогласен за најдобар тренер во Премиер лигата за сезоната 2019/20 во изборот на тренерската асоцијација.

Одлуката дека Јирген Клоп ќе биде прогласен за најдобар во Премиер лигата е очекувана, Германецот по 30 години пауза му ја донесе титулата на Ливерпул, а тоа го стори дури на седум кола до крајот и сосема заслужено го добива трофејот кој го носи името сер Алекс Фергусон.

“I’ll forgive you for waking me up at half three in the morning to tell that you’d won the League”

Just Alex Ferguson announcing Jürgen Klopp as the LMA Manager of the Year 🤷‍♂️pic.twitter.com/9OdMwMoO73

