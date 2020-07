Автомобил влетал во група демонстранти на автопат кај Сиетл, две жени повредени (ВИДЕО)

Две жени се сериозно повредени утрово во Сиетл кога автомобил удри со помала група демонстранти на автопат, соопштија официјалните лица.

„Автомобилот мина низ рампите и удри неколку пешаци”, напиша полицијата во Сиетл на својот профил на Твитер.

Seattle Fire units transported two females estimated to be in their 20s to Harborview from this incident. One patient is in critical condition and the other is in stable condition. https://t.co/TmrYY1xBMS

