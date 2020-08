Американските астронаути по 62 дена поминати во вселената, слетаа во водите близу Флорида (ВИДЕО)

Двајцата американски астронаути, Даг Харли и Боб Бенкен по 62 дена поминати во Вселената слетаа во водите блиску до брегот на Флорида.

„Успешното слетување значи дека Америка има целосно функционален систем за испраќање на луѓе во орбитата и назад“, коментираат американските медиуми.

US astronauts splash down off coast of Florida after historic SpaceX mission https://t.co/vpn2UMcYGf pic.twitter.com/hxqoBNQvDo

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 2, 2020