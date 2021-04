ВИДЕО: Ријана маскирана влетала на протест, никој не поверувал дека тоа е таа!

Во понеделникот во Њујорк се одржа протестот „Stop Asian Hate“, на кој се појави и пејачката Ријaна која со своето доаѓање изненади многумина. Имено, таа имала маска на лицето и големи очила за сонце и речиси никој не ја препознал.

Еден човек ја снимил Рјана и ја прашал дали може да ја објави на Инстаграм.

Таа се согласи да го впише својот назив на профилот, по што тој останал во неверување кога сфатил дека станува збор за светската ѕвезда, особено што не ја препознал на прва.

„Тоа си ти?“, ја запраша шокирано, а пејачката започна гласно да се смее.

Singer #Rihanna joins in the #StopAsianHate March in #NYC pic.twitter.com/qyCi5ssHQF



Целата ситуација е снимена и таа стана вирална на социјалните мрежи.

На видеото се слуша и како Ријана објаснува зошто името го впишала малку неспретно.

„Имам преголеми нокти“, смирено му објаснила.

Rihanna giving her Instagram handle to protesters at the #StopAsianHate march in NYC. pic.twitter.com/3g4uG7PPs3

