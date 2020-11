ВИДЕО I Ирански медиуми: Убиен е шефот на националната нуклеарна програма

Началникот на иранската нуклерана програма Мохсен Фахризаде е убиен во близина на Техеран. Иранското Министерство за одбрана потврди дека шефот на иранската нуклеарна програма е убиен.

Мохсен Фахризаде е убиен во близина на Техеран. Тоа го објави иранската полуофицијална новинска агенција „Фарс”.

Нападот се случил во Абсард, источно од главниот град на Иран.

BREAKING – Mohsen Fakhrizadeh, an Iranian top nuclear scientist and the man who is described as ‘father of the Iranian bomb’, has been assassinated east of Tehran.

Unconfirmed footage from the scene:pic.twitter.com/pXkF1ruQH1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 27, 2020