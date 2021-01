ВИДЕО+ФОТО I Хаос во Брисел: Насилни протести по смртта на млад човек со африканско потекло

Демонстранти запалија влез на полициска станица и полициско возило во Брисел за време на протестот поради смртта на тинејџер од африканско потекло, кој почина откако беше приведен од полицијата.

Насилните протести почнаа откако 23 годишниот Ибрахим Бари беше уапсен бидејќи снимал припадници на полицијата додека вршеле контрола за почитување на мерките преземени во борбата против коронавирусот.

In Brussels, Belgium, demonstrations began after the murder of a 23-year-old while in custody.

Бари, кој беше уапсен и однесен во полициската станица, изгубил свест еден час подоцна и почина во болницата каде бил префрлен.

На сликите и видеата објавени на социјалните мрежи, покрај демонстрантите кои ја палат полициската станица се гледаат и вооружени полицајци кои најверојатно со гумени куршуми пукаат кон демонстрантите.

The public is asking for the account from the killers!

