Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Виц на денот: Домашна

Р.М.
Пред
Виц на денот / Фото: Архива на „Слободен печат“

Наставничката во школо го прашува малиот Трпе:
– Трпе зошто немаш домашна?!
– Не сме ја свариле уште наставничке! Викендов ќе биде готова, колку литри сакате?

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

#магазин #забава #виц #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано
Sloboden pecat

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Виц на денот: Ракија
Виц на денот: Пол
ФОТО | „Катедралата на отпадот“: Една од најчудните туристички атракции во светот
Виц на денот: Различни плати
Виц на денот: Трговец
ВИРАЛНО ВИДЕО: Новинарка стави кондом за да го заштити микрофонот од ураганот во Флорида
Виц на денот: Туристички водич
„Фронтиерс“: Древните Маи со векови се труеле со жива