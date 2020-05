Поради нередите во САД, Трамп ќе ја прогласи левичарската група Антифа за терористичка

Групата нема официјален водач или седиште, иако во одредени држави одржуваат редовни состаноци и имаат прилично разгранета мрежа на активисти.

Претседателот на САД Доналд Трамп објави денеска дека оваа земја ќе ќе означи анархистичката левичарска организација „Антифа“ како терористичка.

Тој на својот Твитер прифол напиша „Соединетите Американски Држави АНТИФА ќе ја именуваат како терористичка организација“.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020