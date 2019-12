Не можеше да ги сокрие солзите: По три години прв пат ја гледа мајка си (ВиДЕО) - Слободен печат

Младиот кошаркар на Мајами хит, Крис Силва кој потекнува од Габон, пред седум години го напушти семејството за да го продолжи школувањето во САД и оттогаш ја има видено мајка си, Карин Миноку Обама, само еднаш.

Челните луѓе на НБА беа свесни за овој податок и одлучија да ги изненадат кошаркарот пред божиќните празници со тоа што го организираа нејзиното доаѓање во Мајами.

Изненадувањето за Крис се случи за време на шутерскиот тренинг на Мајами во пресрет на дуелот со Индијана пејсерс. Реакцијата на Крис Силва беше непроценлива, а како изгледаше средбата со неговата мајка погледнете во видеото:

It’s been 3 years since @SilvaObame has seen his mother. Tonight they reunited and it was everything you could imagine and more.

Thanks to @NBA Commissioner Adam Silver and Sr. VP of Int Basketball Operations Kimberly Bohuny with the support of @NBA_Africa for making it happen. pic.twitter.com/aIFvIpgd3x

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 28, 2019