Како делуваше карантинот на фудбалерите од Премиер лигата, Фирмињо, Канте, Мане непрепознатливи (ФОТО)

Најверојатно пред да започнат натпреварите во Премиер лигата, некои фудбалери ќе мора да се потстрижат.

Двомесечниот карантин во Англија го промени имиџот на голем дел од фудбалерите кои настапуваат во Премиер лигата. Со дозволата од британската Влада за започнување на групни тренинзи, фудбалерите се вратија во своите екипи, но добар дел од нив беше тешко да се препознаат.

Фудбалерот на Челси, Нголо Канте кој на натпреварите го гледаме без ниту едно влакно на главата, во тренинг центарот на „сините“ се појави со нов имиџ, и веднаш стана хит во медиумите.

Ngolo Kante and Ashley Young with hair.

To complete 2020 we need Pep Guardiola with hair… pic.twitter.com/Iyx2ZDWy3b

— City Chief (@City_Chief) May 19, 2020