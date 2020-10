Италија пријави најмногу заболени во еден ден, речиси 25.000

Италија пријави нешто помалку од 25.000 нови инфекции од коронавирус, најмногу во еден ден од почетокот на епидемијата.

Во претходните 24 часа во Италија од последиците на коронавирусот починаа уште 205 лица.

Во болниците ширум земјата се примени речиси 1.000 луѓе, а на одделението за интензивна нега сместени се 125 пациенти.

Италија, која во првите месеци од епидемијата беше најтешко погодена европска земја, регистрираше досега околу 590.000 инфекции од коронавирус и 38.000 смртни исходи. Повеќе смртни случаи од последиците на инфекции во Европа има единствено Велика Британија.

Во италијансктие градови веќе со денови се одржуваат демонстрации против ограничувањата воведени поради сузбивање на коронавирусот. Владата забрани работа на кафулињата и рестораните навечер и ги затвори теретаните, кината и театрите.

From Milan and Turin to Rome and Sicily, Italians took to the streets, defying orders and even attacking police over new restrictions as case numbers hit a second peak https://t.co/K7EmyDXcZk

— The Daily Beast (@thedailybeast) October 28, 2020