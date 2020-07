Ирски политичар стана секс симбол на оваа земја откако сними промотивно ВИДЕО

На социјалните мрежи го споредија Брутон со британскиот „007“ Даниел Крејг.

Ричард Брутон (67), член на Собранието на Република Ирска и поранешен министер, стана национален секс-симбол, откако во новото видео во кое ги промовира предностите на одморот во неговата изборна единица во северен Даблин, ги покажа своите „плочки“ на стомакот.



Поради корона-пандемијата, одмор во својата земја ова лето е реалност за многу луѓе во светот, па и за Брутон.



🐟 🚲 🏊‍♂️ @RichardBrutonTD shows you his top activities in Howth and the surrounding areas for your #Staycation2020.

From October, you can avail of our new scheme on your food and accommodation costs.

More: https://t.co/8rzdSLqtM1 pic.twitter.com/jxsLpsQKT9

— Fine Gael (@FineGael) July 29, 2020