Играчите на Рома се откажаа од платите во наредните четири месеци

Извршниот директор на римскиот клуб, Фиенга им се заблагодари на капитенот Џеко, фудбалерите и тренерот Фонсека за овој врвен гест.

Фудбалерите и стручниот штаб на Рома се согласија да се откажат од нивните плати во наредните четири месеци и така му помогнат на клубот за време на пандемијата на коронавирусот.

Серија А е суспендирана од 9 март и не е познато кога ќе продолжи. Рома во денешното соопштение објави дека играчите се откажале од платите кои требаше да ги добијат помеѓу март и закажаниот крај на сезоната во јуни.

"We always talk about unity at Roma and in volunteering to cut their salaries for the rest of the season, the players, the coach, and his staff, have proved we really are all in this together,” said #ASRoma CEO Guido Fienga.

