Ѓоковиќ немаше среќа: Доби тешка група за мастерсот во Торино

Стариот Закон за заштита на потрошувачите беше донесен во 2005 година, претрпе многу промени, а требаше и да се усогласи со новите директиви на ЕУ. Во петокот се донесе сосема нов Закон на заштита на потрошувачите што треба да ги унапреди правата на потрошувачите и да ги имплементира последните европските искуства. Во Законот е уредено …

ВИДЕО-ИНТЕРВЈУ Маријана Лончар Велкова: Нема да има заблуди за цени – ќе се знае колку е и парче, колку е и килограм Read More »