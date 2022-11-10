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Ѓоковиќ немаше среќа: Доби тешка група за мастерсот во Торино
Во Торино ќе се игра финалниот АТП мастерс турнир, а веќе се потврдени и групите во кои ќе играат осумте тенисери.
Српскиот ас Новак Ѓоковиќ во Торино доби тешка група и ќе се соочи со Стефанос Циципас, Андреј Рубљов и Данил Медведев, тие ја сочинуваат „црвената група“. Во другата „зелена група“ силите ќе ги одмерат Рафаел Надал, Каспер Руд, Феликс Оже-Алијасим и Тејлор Фриц.
Турнирот ќе се игра од 13. до 20. ноември. Најдобрите два тенисери од двете групи продолжуваат во полуфиналето.
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#новак ѓоковиќ #атп мастерс #препорачано
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