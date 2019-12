Дали е тоа птица, можеби авион? Не, тоа е Кристијано Роналдо! (ВИДЕО)

Кристијано Роналдо и денеска се запиша во листата на стрелците во гостинскиот триумф на Јувентус кај Сампдорија со резултат 1:2.

Сите голови беа реализирани во првото полувреме, поведе италијанскиот шампион со прекрасниот погодок, волеј на Дибала во 19. минута од средбата.

Best headed goal to ever be scored🗣#Ronaldo #Juventus pic.twitter.com/oFFqn22wCY

