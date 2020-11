ВИДЕО: Бројот на повредени во терористичкиот напад во Виена се зголеми на 17

Бројот на повредени во терористичкиот напад во Виена се искачи на 17. Во текот на ноќта беше објавено дека 15 лица се пренесени во виенски болници со прострелни рани и дека седум се тешко повредени.

#BREAKING: Terrorist attack ongoing in the Austrian capital of Vienna. A local synagogue attacked by a shooter reportedly. One dead in the firing as per initial details. Police in Vienna is responding to the situation. Security Operation underway. pic.twitter.com/lBQptYGYXP

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020