Во Лондон за неколку часа со нож до смрт избодени двајца тинејџери

Двајца тинејџери синоќа биле убиени при напади со нож во Лондон, соопштува британската полиција. Нападите се случиле еден по друг, а биле одвоени неколку часа, пренесува Скај Њуз.

Како што пренесуваат британските медиуми, тинејџер (15) од Гринич бил избоден околу 17 часот, а по полноќ во Ламбет друг тинејџер (16) доживеал исти таков напад.

Horrible scenes in Woolwich this afternoon at the scene of a stabbing. London Air Ambulance has left the scene and a forensics tent has been set up where the victim was being treated. #woolwich pic.twitter.com/Q1XVzE7c6l

— Cameron Stewart (@cameronstewart_) July 5, 2021