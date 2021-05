ВИДЕО | Војната од Блискиот Исток се префрли и во Њујорк: Жестоки судири меѓу поддржувачите на Палестинците и Евреите

Иако Израел и Хамас се сложија околу прекинот на огнот во Газа, тензиите и конфликтите меѓу израелската полиција и демонстрантите на Западниот брег не престануваат, а тензично беше денеска и во Њујорк, каде има една од најголемите еврејски заедници во САД. Наводно таму избиле судири меѓу Палестинците и нивните поддржувачи од една страна и Евреите од другата страна, заради што морала да интервенира и полицијата.

На социјалните мрежи се појавија повеќе снимки од насилството на улиците во Њујорк меѓу поддржувачите на Палестинците и членовите на еврејската заедница.

Ова е втор ден како се одржуваат протести во градот, откако вчера имало прво провокации, а потоа и антисемитски пораки, заради што полицијата интервенирала и неколку учесници од двете страни биле уапсени.

Calling Jews "pigs" in New York City. Unbelievable. The amount of blatant anti-Semitism is ridiculous right now and it needs to be condemned. How does attacking Jews help this situation? What does it accomplish? Why not spread peace and not hate? https://t.co/oa2M1SoIwf

— Joseph Wolkin יוסף וולקין (@JoeWolkin) May 19, 2021