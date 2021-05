ВИДЕО: Роналдо е првиот фудбалер до 100 голови во три различни земји!

Уште еден погодок сезонава за португалската ѕвезда во редовите на „Старата дама“ овојпат против Сасуоло во Серија А.

Во 45 минута Кристијано Роналдо успеа да ја зголеми предноста на Јувентус од 0:2 после асистенцијата на Рабио.

На тој начин Роналдо стана првиот играч кој постигнал 100 клупски голови во три различни земји.

Во Англија за Манчестер јунајтед имаше 118 голови на 292 натпревари, додека во Шпанија запиша 450 на 438 мечеви.

Постигна 134 голови во Лигата на шампионите, а 103 во дресот на најдобрата португалска репрезентација.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb

— ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021