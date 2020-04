Шакира не губи време во изолација: Пејачката заврши курс на филозофија на познатиот Пен универзитет (ФОТО)

Додека трае епидемијата со коронавирусот, пејачката Шакира одлучи да направи нешто корисно за себеси.

Музичката ѕвезда се пофали на Твитер дека завршила курс за древна филозофија на познатиот универзитет Пен.

Пејачката не го криеше воодушевувањето, па ја објави и дипломата која ја добила.

I just graduated from my 4 week Ancient Philosophy course with the University of Pennsylvania (@Penn). I know… my hobbies are very impractical, but it took a lot of hours after the kids were asleep. Thank you Plato and predecessors for all the "fun" over the past month! pic.twitter.com/cFTCXDjliX

— Shakira (@shakira) April 23, 2020