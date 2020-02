Санчо од наредната сезона во Манчестер јунајтед!? (ФОТО+ВИДЕО) - Слободен печат

Досега за екипата на Борусија Дортмунд има 84 натпревари и постигна 29 голови. Лани се најде во најдобриот тим на Бундес лигата.

Џејдон Санчо, одличниот 19-годишен крилен фудбалер, ќе ја напушти Борусија Дортмунд на крајот од натпреварувачката сезона, пренесува германскиот „Скај“.

Фаворит да го доведе во своите редови англискиот репрезентативец е екипата на Манчестер јунајтед која наводно веќе постигна договор со Санчо и остана уште да се договорат околу висината на отштетата со германскиот клуб.

