Руски јутјубер уапсен за оддавање на државни тајни, ќе остане во притвор до октомври

Пријателите и семејството рекоа дека загубиле контакт со Пиж на 5. август и извештаите велат дека адвокатот кој бил именуван од судот не ги известил ниту за притворот.

Руски јутјубер познат по истражувањето на напуштените локации е уапсен и обвинет за откривање на државни тајни минатата недела, соопштија властите и активистите во средата.

Андреј Пиж објави стотина видео снимки на кои прикажуваше посети на индустриските локации и напуштени бункери на својот ЈуТјуб канал кој има околу 800.000 следбеници, пишува Москов Тајмс.

Соочен е со затворска казна до 8 години ако биде прогласен за виновен за илегално собирање и оддавање на државни тајни. Московскиот суд на 6. август пресуди дека Пиж ќе остане во притвор до судењето во октомври, пренесува Ројтерс.

