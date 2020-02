РЕМЕК ДЕЛО: Го состави ликот на Коби од „рубикови коцки“! (ВИДЕО) - Слободен печат

Леброн Џејмс, соопшти дека неговиот тим на НБА „Ол-стар” мечот (14-16 февруари) ќе игра во дрес со број „2″ во чест на ќерката на Коби, Џиана.

Фанови на Коби Брајант ширум светот, меѓу кои се и голем број на уметници, му оддаваат почест на трагично загинатиот НБА кошаркар со свои уметнички дела.

Помеѓу нов се најде и магионичарот Стивен Брунџ кој успеа да го состави ликот на Коби од рубикови коцки. Ова дефинитивно не е ни малку лесно да се направи, ги одушеви љубителите на кошарката, но и на уметноста.

На видео записот можете да го погледнете ова ремек дело:



He made a portrait of Kobe Bryant with Rubik's Cubes 👏

(via @brundagemagic) pic.twitter.com/qzH4MM0O5B

— SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2020