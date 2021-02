ПСЖ ја одреди цената за Мбапе доколку одбие да потпише нов договор!

Килијан Мбапе во вторникот одигра еден фантастичен натпревар во гостинската победа на ПСЖ против Барселона (1:4) во првиот натпревар од осминафиналето во Лигата на шампионите.

Французинот успеа да реализира хет-трик против каталонскиот гигант, а париските „светци“ може да се каже се со една нога во следната фаза.

Уште од претходно се шпекулира дека Реал Мадрид има намера да го ангажира Мбапе и тоа сака да се случи по крајот на оваа сезона. Но, составот од Париз нема да попушти така лесно и целта им е нивниот играч да продолжи соработката, а важечкиот договор истекува на 30 јуни 2022 година.

PSG will set Kylian Mbappe's asking price at €200 million if he decides to leave this summer, according to Le Parisien 🤑 pic.twitter.com/5GJXNiHCjZ

