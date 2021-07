Прва победа на организацијата на Ѓоковиќ над АТП

Новак Ѓоковиќ како еден од основачите на Асоцијацијата на тениски професионалци (ПТПА) ја однесе првата победа во тенисот.

Изјавите на основачите на ПТПА, Новак Ѓоковиќ и Васек Поспишил дека АТП не сака да одговори на 30 прашања кои им ги поставија, а се однесуваа на иднината на тенисот, предизвикаа голема бура бура во јавноста и ја натераа организацијата да ретерира.

Покрај тоа што одби да одговори на 30 прашања кои се однесуваа за иднинана на тенисерите, АТП сакаше да усвои и 30-годишен план кој вклучуваше бенефиции, права и обврски на тенисерите без сето тоа да биде објавено и објаснето.



Поради тоа, прес-конференцијата на Ѓоковиќ и Поспишил во која побараа одговори од АТП предизвика голема бура која ја натера организацијата да ги одложи плановите и да одговори на поставените прашања.

„Многу работи не чекаат за да го направиме тенисот подобар за сите. Благодарни сме што направивме значителен напредок. Благодарност до АТП кој ни одговори на прашањата, благодарност до играчите на ПТПА кои ги дадоа сите повратни информации на ПТПА“, напиша Ѓоковиќ притоа порачувајќи дека „заедно се во ова“.

Lots of work awaits us while we better the game for all. Very grateful we are making substantial progress. Thanks to @atptour for addressing our questions, thanks to @ptpaplayers for giving more feedback at https://t.co/3kLo99toZr #weareinthistogether 🙏💪 https://t.co/uUBtEOiU1m

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 2, 2021