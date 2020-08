Ла Лига застана на страната на Барселона: Договорот на Меси е важечки

Шпанската Ла Лига со официјално соопштение се обрати откако започна војната на релација Барселона – Лионел Меси.

Последните денови фудбалската јавност е во исчекување на исходот од војната помеѓу каталонскиот тим и нивниот најдобар фудбалер. Во медиумите проструија неколку информации за договорот на Меси со Барселона, а сега одлучи да се обрати до јавноста и Ла Лига.

Според нив Меси и понатаму има важечки договор со Барселона кој трае до јуни 2021 година и доколку сака да си замине новиот клуб ќе мора да плати 700 милиони евра колку што изнесува клаузулата за Аргентинецот.

Ова соопштение на Ла Лига значи дека тие нема да му ги издадат потребните документи доколку Меси ги побара за да премине во друг клуб без Барселона да добие обесштетување.

Official statement by La Liga. They side with Barcelona in Leo Messi contract battle: “Current deal is still valid and paying release clause for €700m is the only way out”. 🛑

Manchester City are still waiting for Barça decision. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/p15IWcBRMg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020