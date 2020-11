Го урна рекордот: Гулабица продадена за 1,6 милиони евра

Њу Ким, двегодишна гулабица за трки од белгиската одгледувалница, е продадена на аукција во Брисел на кинески купувач по рекордна цена од 1,6 милиони евра, објави интернет аукциската куќа „Пипа“.

Двајца кинески лицитатори, под псевдонимите Супер Дупер и Хитмен, ја зголемиле очекуваната цена за 280.000 евра во последниот половина час од аукцијата и го надминале претходниот рекорд од 1,25 милиони евра од март 2019 година, за колку што беше продаден другиот белгиски гулаб Арман.

Супер Дупер ја добил птицата, а зад псевдонимот наводно стои истиот богат кинески индустријалец кој веќе го купил Арман, овозможувајќи размножување со две скапи птици, пренесува АП.

A racing pigeon from Belgium has set a new record after being sold for €1.6m ($1.9m, £1.4m).

New Kim, a two-year-old female, was initially put up for auction for just €200, but was bought by a bidder from China on Sunday for the record amount. pic.twitter.com/x6nen4x335

