Фудбалерките на Барселона се европски шампионки

Тие во финалето кое се играше во Гетеборг со 4:0 го совладаа тимот на Челси.

Воедно Барселона стана првиот шпански тим кој триумфирал во Лигата на шампионите и во машка и во женска конкуренција.

Barcelona become the first club to win both the men’s and women’s Champions Leagues 🎉🏆 pic.twitter.com/QoQNOdf0WY

— ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2021