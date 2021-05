ВИДЕО I Лавата од вулканот Њирагонго усмрти најмалку 15 луѓе: Повеќе од 170 деца се водат како исчезнати

Најмалку 15 луѓе загинаа, а повеќе од 170 деца се водат како исчезнати по ерупцијата на вулканот Њирагонго, соопштија спасувачките екипи на Демократска Република Конго.

По ерупцијата на вулканот во саботата вечерта, лавата се спушти до градот Гома и уништи најмалку 500 домови во селата што се наоѓаат во близина на Њирагонго.

Mt. Nyiragongo Volcano has spitted fire again it is an active stratovolcano with an elevation of 3,470M within the Albertine Rift. It is located inside Virunga National Park, in the DRC, about 20km north of the town of Goma n L. Kivu n west of the border with Rwanda pic.twitter.com/yEwm2QXQNy — Noel Ikwap 🇺🇬 (@noelikwap) May 22, 2021

Претставници на УНИЦЕФ соопштија дека се организирани транзитни центири за да им се помогне на децата кои се без придружба на возрасни лица.

Вулканот Нирагонго се наоѓа во националниот парк Вирунга, на помалку од 20 километри северно од Гома и недалеку од границата со Руанда. Лавата пристигна до Гома, која брои два милиона жители.

CONGO’S NYIRAGONGO VOLCANO ERUPTS After 5 years of restlessness, Niyaragongo finally erupted a few hours ago. A new rift opened up and lava flow is now rushing down towards its North Kivu Provincial capital Goma. Goma residents fled the city as darkness covered the area. pic.twitter.com/d6tbKCwts2 — Byarugaba Kevin (@byarugaba28) May 23, 2021

По ерупцијата жителите на Гома го напуштија градот и побегнаа во Руанда, а во текот на вчерашниот ден почнаа да се враќаат во своите домови.

Mount Nyiragongo,a volcanic mountain overlooking the city of Goma, Eastern DRC is currently in eruption. Residents who live near the area have been told to evacuate.The last time this volcano erupted in 2002 it wrecked havoc.

🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩🇨🇩#Goma#NyirangongoErupts pic.twitter.com/3GW6I51QO0 — Josphat Machagua (@JosphatMachagua) May 22, 2021

Вулканот Њирагонго последен пат еруптираше во 2002 година, кога лавата уништи големи делови на Гома, при што загинаа околу 250 лица, а 120.000 лица останаа без покрив над главата.