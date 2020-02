Погба од 250 милиони евра, а летото ќе му понуди само две опции! - Слободен печат

Италијанските шампион се подготвени да го вратат својот поранешен играч, иако и тренерот на „кралскиот“ клуб Зинедин Зидан го посакува својот сонародник.

Како што веќе е објавено неколку пати, Пол Погба е пред заминување од Манчестер јунајтед со кој според првите најави нема намера да го продолжи договорот, а исто така и неговите тимски колеги се против негово останување.

Сите дилеми ќе се решат во јуни кога се очекува Реал Мадрид и Јувентус за услугите на францускиот интернационалец да ги испратат своите официјални понуди.

