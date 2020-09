По елиминацијата од Лејкерс, Дантони си оди од Хјустон

Тренерот на „ракетите“, Мајк Дантони ќе ја напушти клупата.

Хјустон рокетс доживеа елиминација во полуфиналето од Западната конференција од ЛА Лејкерс, а цехот ќе го плати тренерот Мајк Дантони.

Тој веќе ги известил сопствениците на „ракетите“ дека нема намера и во сезоната да го предводи Хјустон, пренесува влијателниот новинар Адријан Војнаровски.

D’Antoni will be considered among a group of candidates for the Philadelphia 76ers coaching opening, sources tell ESPN. D’Antoni was an assistant for several months under Brett Brown before accepting the Rockets job four years ago. https://t.co/MeoUrwWADm

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2020