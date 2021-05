Ова можеби сите го чекавме: УЕФА го укинува правилото старо 56 години?!

Одборот на УЕФА клупските натпреварувања одлучи во целост да го укине правилото „гол на гости“…

Како што веќе знаеме во натпреварите од нокаут-фазата ова правило им дава предност на екипите кои постигнале повеќе голови на гостински терен.

На пример, доколку сте загубиле дома на првиот меч со 1:2, а сте триумфирале на реваншот со 2:3, вие сте патниците за следната фаза.

Ова правило „гол на гости“ е старо 56 години, а сега според најавите е многу блиску да биде укинато.

Се чека само потврда од Извршниот одбор на УЕФА за да се направи оваа револуционерна промена во фудбалската игра.

NEW: UEFA clubs competitions committee decides to scrap away goals rule in European football. Now needs ExCo approval.

