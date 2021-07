Младиот репрезентативец Антовски идната сезона ќе  игра во австриската Бундеслига

Младински репрезентативец на Македонија, Филип Антовски идната сезона ќе настапува во австриската Бундеслига откако денеска беше промовиран како нов член на Австрија Виена.

Антовски во Австрија Виена доаѓа од хрватската лига, поточно од Динамо Загреб иако минатата сезона ја помина на позајмица во Славија Софија, додека во македонскиот шампионат играше за Вардар.

– Чест ми е да бидам дел од еден од најдобрите клубови во Австрија кој зад себе има многу богата историја и традиција. Ветувам дека ќе дадам се од себе на секоја минута помината на теренот за Австрија Виена. Пресреќен сум што ќе бидам дел од фамилијата Австрија – рече Антовски на промоцијата.

🤝 Austria Wien verpflichtet Filip Antovski

Der 20-jährige Linksverteidiger wechselt von Dinamo Zagreb II zu den Veilchen. Zuletzt spielte er leihweise bei Slavia Sofia in Bulgarien, in den vergangenen Tagen war er bereits auf Probe in Wien-Favoriten. #faklive pic.twitter.com/xqZlAJNs7m

— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 2, 2021