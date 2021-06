Конфликт меѓу Британија и Русија: Што всушност се случи со британскиот брод во Црното море?

Британското Министерство за одбрана соопшти дека нивниот разурнувач ХМС Дифендер не бил нападнат од страна на Русите, а тие пак тврдеа спротивно, Кој е во право?

This video has been released by the Russian Defence Ministry which says it shows HMS Defender being circled by military aircraft and followed by vessels. Read more here: https://t.co/Jh343tNZ3O pic.twitter.com/2r8OuwJ2wT — Sky News (@SkyNews) June 23, 2021

Руската верзија

Разурнувачот на британската кралска морнарица ХМС Дифендер, кој поради воени вежби на НАТО се наоѓа на Црното море, се најде во центарот на глобалното внимание, по озбилниот инцидент во кој учествувале и руски патролни бродови и воени авиони.

Руската агенција Интерфакс, е првата која го објави случајот, цитирајќи го руското Министерство за одбрана, дека бродот на Руската воена морнарица испукала предупредувачки истрели кон ХМС Дифендер, кој според Русите, пловел три киломентри длабоко во руските територијални води во Црното море. Соочувањето на бродовите се случило близу Крим.

„Уништувачот беше предупреден дека оружјето е спремно доколку ја помине границата на Руската Федерација, но тој не сопре“- изјавија од руската морнарица.

AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea. pic.twitter.com/nLUZ96Qs04 — Kyle Glen (@KyleJGlen) June 23, 2021

Откако испукале руските бродови, по десет минути пристигнал и рускиот воен авион, кој во морето пред британскиот уништувач фрлил четири бомби, по што британскиот Дифендер бил приморан да ги напушти руските води, пренесува руското Министерство.

Британската верзија

Британците имаат свои мислења за случајот, кои ја соопшти британскиот Министер за надворешни работи, Доминик Раб.

Раб денеска изјави дека не било пукано кон британски воен брод во Црното Море и дека руското објаснување за инцидентот е очекувано неточно.

„Не беше пукано кон Дифендер кој минуваше низ украинските територијални води, изјави Раб за време на посетата на Сингапур.“- изјави британскиот Министер за надворешни работи.

Тој нагласи дека бродот пловел согласно меѓународното право и дека рускиот извештај за настанот е предвидливо неточен.

Третата страна во приказната

Во меѓувреме, на радиото во Дифендерот пристигнувале предупредувачки сигнали, од кои во еден од нив на британците јасно им е посочено дека Русите ќе пукаат по нив ако не ја променат својата рута.

„Слушнавме некои пукотници од далеку, но ни се чинеше дека бевме далеку од местото каде беше пукано.“- изјави британскиот новинар од Би-Би-Си кој беше присутен на бродот.

BREAKING: BBC Journalist onboard of British HMS Defender ship does a live call in the middle of the action and says more than 20 Russian jets buzzing the ship at the same time – warning shots fired out of range. Can hear Russian jets in background buzzing above the ship pic.twitter.com/xy4sKM4dg3 — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) June 23, 2021

„Над нас има руски воен авион, кој го надгледува нашиот брод. Во некој моменти над бродот имаше и до 20 авиони. И покрај тоа, не ја сменивме рутата, туку продолживме да пловиме во водите на Крим. Сето ова траеше нешто повеќе од еден час, по што конечно влеговме во меѓународните води, но рускиот авион и понатаму не следи!“- велеше новинарот.

Кој лаже?

Потпаролката на Министерството на надворешни работи на Русија, Марија Захарова, ја обвини британската амбасада во Русија дека шират лажни информации за случајот на Црното море.

Таа ги спореди изјавите на британската страна и новинарот на Би-Би-Си кој потврди дека бродот намерно влегол во руската територија.

„Значи, кој лаже? Британското Министерство за одбрана, новинарот или британската амбасада во Москва? Одговорот е јасен. Овој пат тоа се британското министерство и британската амбасада. Лондон ги изгуби своите принципи. Ги советувам нашите британски партнери да ни „тропнат“ доколку сакаат безбедно да влезат следен пат.“- напиша Захарова на нејзиниот Телеграм профил.