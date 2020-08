Индија: Авион со 191 патник ја промашил пистата и се преполовил, има и мртви и околу 60 лица се водат исчезнати (ВИДЕО)

Според првичните фотографии од местото на несреќата, се гледа дека авионот е преполовен, а дека делови се расфрлани по блиските ливади. Како што се сомнева, авионот се излизгал од пистата и паднал во долината и се преполовил на два дела.

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. @ANI @ndtv @republic Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/D9INysrmFb

— Pranoy Ray (@aviatorpranoy) August 7, 2020