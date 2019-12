ХОРОР ПОВРEДА: Хокеар со лизгалка помина преку голман (ВИДЕО)

Вознемирувачка сцена се случи на еден од хокеарски натпревар во канадската аматерска лига кога играч со лизгалка помина преку противничкиот голман и притоа тешко го повреди.

Несреќниот голман по сударот остана да лежи на мразот додека крв се лееше на сите страни. Веднаш му беше укажана лекарска помош, а потоа беше пренесен во болница. За среќа, несреќниот голман брзо се опорави од тешката повреда и по неколку дена е пуштен од болницата на домашно лекување.

*Warning: This video isn’t for the fainthearted*

During the OHL game between the Niagara IceDogs and the London Knights, Niagara goaltender Tucker Tynan went down after being severely cut in the leg by a skate. The game was postponed and Tynan is thankfully in a stable condition pic.twitter.com/YD2thQMZaA

