Дајте им ја титулата, Ливерпул „гази“ во Премиер лигата! (ФОТО+ВИДЕО) - Слободен печат

Тешко дека некој сезонава во најсилното англиско фудбалско првенство ќе може да го совлада тимот на Клоп кој и после 25 кола не знае за пораз.

Денеска на својот „Енфилд“ екипата на Ливерпул уште еднаш покажа зошто оваа сезона треба да биде шампионска за „црвените“.

Пред своите верни навивачи фудбалерите на германскиот менаџер Јирген Клоп со 4:0 беа подобри од Саутемптон. Ова е нивна 20 победа по ред во Премиер лигата на домашен терен.

Воедно ја продолжуваат серијата без пораз која трае веќе 42 натпревари. Рекордер по бројот на одиграни мечеви без да загуби во англиското фудбалско првенство е Арсенал кој во периодот 2003-2004 година немаше пораз на 49 средби.

22 – Liverpool will end today 22 points clear of second-placed Manchester City in the Premier League table; this is the biggest lead any league-leader has ever had at the end of a day in English top-flight history. Gap. pic.twitter.com/xgG4P8m3w1

— OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2020