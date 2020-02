Чудесен пресврт на Интер во градското дерби против Милан! (ВИДЕО) - Слободен печат

„Росонерите“ прокоцкаа позитива од 0:2 на „Џузепе Меаца“, во борбата за шампионската титула во Италија сериозно се вмеша Лацио.

Вечерва во последниот натпревар од 23. коло во најсилното италијанско фудбалско првенство, екипата на Интер во градското дерби славеше против Милан со конечен резултат 4:2.

После првото полувреме на стадионот „Џузепе Меаца“ водеа „росонерите“ со 0:2 со головите на Ребиќ и Ибрахимовиќ, но ваквата позитива не ја задржаа во вториот дел.



„Неро-аѕурите“ прво намалија во 51. минута благодарение на хрватскиот интернационалец Брозовиќ кој упати еден прецизен удар од околу 15 метри во мрежата на Донарума.

Само три минути подоцна дојде и израмнувањето, Санчез му асистираше на Весино, потоа за 3:2 се погрижи де Врај кој после еден изведен корнер на Кандрева со глава ја затресе мрежата. Конечниот епилог го постави Лукаку во судиското надополнување (90+3`) после додавањето на Мозес.

de vrij makes it 3 for inter… I hate this. #intermilan pic.twitter.com/BMELvIhslZ

— Saquon. (@NotSaquon) February 9, 2020