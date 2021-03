ВИДЕО: По скоро една година 12-годишното девојче се врати дома: Фарах Шахин беше силувана, окована во синџири и присилена да премине во ислам

Асиф Масих од Фаисалабад, Пакистан, конечно успеа да ја врати својата 12-годишна ќерка дома во вторникот на 16 февруари по скоро едногодишна голгота. Во јуни 2020 година Фарах Шахин ја киднапираа тројца мажи, ја силуваа и чуваа окована во синџири и ја присилија да се конвертира во ислам пред со сила да ја омажат со 45-годишен маж.

Farah Shaheen, 13, a Pakistani Christian girl was abducted, gang raped and forced to convert to Islam last year when she was 12. Farah and her family shout “Hallelujah” as a Pakistani court today allowed Farah to live with her family. #PakistanForcedConversions #FarahShaheen pic.twitter.com/lkTUkvcRMY — Anawim Today (@AnawimToday) February 16, 2021

„Фала му на Бога, зашто тој одговори на нашите молитви и ја спаси мојата ќерка“, рече Масих неколку часа откако судијата на седницата во Фаисалабад, Рана Масуд Ахтар, нареди Фарах Шахин да биде ослободена од владиното засолниште.

На сослушувањето на 23 јануари, Фарах, која е исрасната во христијанско семејство, му рече на судот дека сака да живее со нејзиниот таканаречен сопруг Хизар Хајат. Нејзиниот адвокат тогаш бурно реагираше дека оваа изјава е дадена под закани и притисок во засолништето.

Подоцна и таа рече дека го кажала тоа затоа што киднаперот и рекол дека ако не го стори тоа, ке ја убијат и неа и нејзиното семејство.

Во судската пресуда се вели дека бидејќи бракот меѓу Фарах и Хајат не бил регистрирани не бил верификуван од советот на сојузната област, таа не може да се чува во засолништето на неодредено време.

„Таа е длабоко трауматизирана и исплашена, но моето дете е многу среќно што е повторно во нејзиното семејство“, изјави Масих за „Морнинг Стар Њуз“. „Тогаш кога помисливме дека ја изгубивме, се случи ова чудо. Господ нека ги чува сите ќерки во негова заштита“.

Иако сексуален однос со девојче под 16 години во Пакистан се смета за силување, во повеќето случаи фалсификуван сертификат за конверзија во ислам и Никанама (сертификат за скучен брак) влијае врз полицијата и судовите за помилување на киднаперите.

There needs to be a law criminalizing forced conversions,otherwise many girls like Farah Shaheen will be raped & pushed into modern slavery.Saving one little girl is not enough,the marriageable age of women should be raised to 18 in KPK,Punjab & Balochistan to end child marriage. https://t.co/83ctY3BUaN — AGHS Legal Aid Cell, Asma Jahangir’s Law Firm (@Asma_Jahangir) February 17, 2021

Полицијата ја пронајде Фарах окована во синџири домот на осомничениот на 5 декември откако Масих пријави дека е киднапирана на 25 јуни. Судија нареди да ја задржат во полициски притвор; потоа беше испратена во дом засолниште управувано од владата, додека нејзиниот случај отиде на суд.

A 13-year-old Christian girl in Pakistan who was allegedly abducted and forced to convert and marry a Muslim man has been rescued #stopforcedconversions https://t.co/hZ0MXlROQi — Natasha Fatah (@NatashaFatah) November 3, 2020

Водачите на црквата и активистите за права изјавија дека стравуваат дека ваквите засолништа, полицијата и судовите ги олеснуваат присилните преобразби на христијанките.

Според организациите за човекови права, годишно се киднапираат околу 1.000 христијански, хинду и сики девојки. Многумина од нив се принудени да преминат во ислам, бидејќи во Пакистан широко се верува дека бракови на возраст под 16 години се прифатливи според шеријатскиот закон, ако и двајцата кои се во брак се муслимани. Ова се случи и во случајот на Фарах: таа беше принудена да се преобрати, а потоа да се омажи со нејзиниот киднапер. објави Би-Би-Си.

Националниот совет на црквите во Пакистан (НЦЦП) соопшти дека бројот на такви киднапирања се зголемува.

„Стотици, стотици, многу девојки, многу девојки. Ова злосторство го прават многу луѓе, а властите не прават ништо“, вели генералниот секретар на НЦЦП, владиката Виктор Азарија.