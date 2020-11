ВИДЕО: Кош на годината во АБА лигата!

Кошаркарот на Цедевита Олимпија, Дан Душчак го постигна еден од најдобрите кошеви и најатрактивни потези оваа сезона во АБА лигата.

Во тек беше третата четвртина, до крајот остана една секунда, Словенецот ја прими топката и веднаш со една рака шутираше преку еден противнички играч

Ретки се ваквите ситуации за реализација, изненадувачки не само што постигна, топката не допре ниту обрач, ниту табла, туку директно паѓаше во мрежичката, што го направи кошот многу атрактивен.

🔥 WOOOOHOOOO! 🔥

This just might be the best shot you'll see this season!

Dan Duščak of @KKCedOL from downtown!#ABALiga pic.twitter.com/PiSUXFyijA

— ABA Liga (@ABA_League) November 15, 2020