Трамп го предупреди Бајден: Немој да заспиеш на средбата со Путин

Поранешниот претседател на САД, Доналд Трамп му посака на својот наследник, Џозеф Бајден, да не заспие на состанокот со рускиот претседател Владимир Путин и да му ги пренесе поздравите.

„Среќно Бајден во преговорите со претседателот Путин. Немојте да заспиете на состанокот и ве молам да му ги пренесете моите најдобри желби“, рекол Трамп.

Trump lowers expectations for Biden’s summit with Putin: “Good luck to Biden in dealing with President Putin—don’t fall asleep during the meeting.”

Also reminding people about Helsinki: pic.twitter.com/ttdwpXraph

