Соработници на Трамп кои завршија во затвор: Последен е Бенон, овие функционери беа пред него

Според обвинителите, се работи за наводна измама во висина од 25 милиони долари, што Бенон и тројца соработници ги собрале од илјадници донатори „чии интерес бил изградба на ѕид на јужната граница на САД”.

Стив Бенон е осми уапсен поранешен соработник на американскиот претседател Доналд Трамп. Тој е приведен поради проневера на парите на донаторите на кампањата „Градиме ѕид”.

These former advisers and associates of Trump have been indicted or found guilty:

▪︎ Steve Bannon

▪︎ Michael Cohen

▪︎ Paul Manafort

▪︎ Rick Gates

▪︎ Roger Stone

▪︎ Michael Flynn https://t.co/Ird29FCipn

— CNN (@CNN) August 20, 2020