Шест екипи никогаш не испаднале од Премиер лигата

Секако, се смета за периодот од 1992 година кога се формираше Премиер лигата. Денеска официјално како што веќе е најавено, започнува 29 сезона во која шампионската титула ја брани Ливерпул.

Првото коло нема да биде комоплетно со оглед на тоа натпреварите на Манчестер јунајтед и Манчестер сити се одложени, бидејќи градските ривали беа дел од завршните турнири во Лигата на шампионите и Лига Европа, па така добија неколку дена повеќе за одмор.

Новата сезона ни донесува и неколку интересни факти поврзани со натпреварувањето. Само шест екипи, сметајќи на сите 28 сезони, никогаш не испаднале од Премиер лигата, тие се: Манчестер јунајтед, Ливерпул, Арсенал, Челси, Тотенхем и Евертон.

One is never enough. It's about creating a legacy

